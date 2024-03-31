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TRT Haber 31.03.2024 22:43

YSK Başkanı: Sandıkların yüzde 51'i açıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin, "Şu an itibarıyla sandıkların yüzde 51,2'si açılmış durumdadır. Veri akışı da devam etmektedir" dedi.

YSK Başkanı: Sandıkların yüzde 51'i açıldı

Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimde görevli il ve ilçe seçim kurulu başkanları, YSK personeli, sandıklarda görevli kamu personeli ve siyasi parti temsilcilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Seçimi takip eden basın mensuplarına da teşekkür eden Yener, "Şu an itibarıyla sandıkların yüzde 51,2'si açılmış durumdadır. Veri akışı da devam etmektedir." diye konuştu.

Sonuçların tüm siyasi partilere ve Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Yener, gazetecilerin "Geçici bir sonuç açıklanır mı?" sorusuna, "Veri akışı devam etmektedir. Bugün son açıklamamız bu şekildedir. Gün içerisinde, yarın genel bir değerlendirme, sonuçlara göre yapabiliriz" yanıtını verdi.

Yener, seçime katılma oranına ilişkin de yarın bilgi verebileceklerini söyledi.

 

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