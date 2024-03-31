İyi Parti'li Bilge Yılmaz, Meral Akşener'i istifaya davet etti

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Paylaşımında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum.



Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek…