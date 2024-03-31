Açık 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 31.03.2024 21:25

İyi Parti'li Bilge Yılmaz, Meral Akşener'i istifaya davet etti

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz görevinden istifa etti, partinin genel başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti.

İyi Parti'li Bilge Yılmaz, Meral Akşener'i istifaya davet etti

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Paylaşımında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti. 

 

ETİKETLER
İyi Parti Meral Akşener
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta en yüksek oyu Murat Kurum aldı
21:54
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki refakatçileri infaz ediyor
21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi
20:16
Oy sayım işlemi iftarda aralıksız sürdü
19:38
Bursa Seçim Sonuçları (Yerel Seçim 2024 Canlı)
19:37
Hatay Seçim Sonuçları (Yerel Seçim 2024 Canlı)
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Kazakistan’da sel: Binlerce kişi helikopterle tahliye edildi
Kazakistan’da sel: Binlerce kişi helikopterle tahliye edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ