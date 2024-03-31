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Gündem
AA 31.03.2024 20:14

Oy sayım işlemi iftarda aralıksız sürdü

Yerel seçimlerde sandık görevlileri, iftar vaktinde oy sayımına kesintisiz devam etti.

Oy sayım işlemi iftarda aralıksız sürdü

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından, doğudaki 32 ilde saat 16.00, diğer illerde ise saat 17.00 itibarıyla başlayan oy sayım işlemleri sürüyor.

Oy verme gününün ramazan ayına denk gelmesine rağmen oy sayım sürecindeki görevliler aralıksız şekilde çalıştı. Sayım sırasında iftar saati gelince su içerek oruçlarını açan görevliler, çalışmalarını sürdürerek seçim sürecinin sağlıklı ve düzenli şekilde ilerlemesine katkı sağladı.

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 27 Mart'ta Yüksek Seçim Kuruluna gönderilen yazıda, iftar vaktinde görevliler için bir mola verilip verilemeyeceği sorulmuş, YSK ise oy sayımının aralıksız devam etmesi gerektiğini kararlaştırmıştı.

YSK'dan "iftar" kararı: Oy sayımı aralıksız yapılacak
YSK'dan "iftar" kararı: Oy sayımı aralıksız yapılacak

Bu karar doğrultusunda 200 bini aşkın sandıkta iftar vaktinde de oy sayım işlemleri aralıksız şekilde yürütüldü.

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