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YSK Başkanı Güven: İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım
05 Nisan 2019 Cuma 02:18 - Son Güncelleme 05 Nisan 2019 Cuma 06:50
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binasından ayrılırken gazetecilerin İstanbul'un bazı ilçelerindeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına ilişkin sorusuna, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım" cevabını verdi.
Kaynak: AA
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