Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Dolmabahçe Çalışma Ofisine geçti. Daha sonra Beylerbeyi Sarayı'nda çalışmalarını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti. https://t.co/JMs17PvYHK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Nisan 2019

Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'nda yapımı devam eden 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni de ziyaret etti.

İnşaat hakkında bilgi alan Erdoğan, müze çıkışında kendisini bekleyen bazı vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: TRT Haber