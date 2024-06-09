"YKS soruları sınavdan önce paylaşıldı" iddiasını yalanlandı

DMM'nin sosyal medya hesabından, "YKS sorularının sınavdan önce sosyal medya platformlarında paylaşıldığı" yönündeki iddialar ve bu konuda sosyal medyada yer alan görsellere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan araştırmalar neticesinde, paylaşılan ekran görüntüsü ve fotoğrafların 2024 YKS ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir. Bahse konu birçok görselin, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (OGM) 'materyal web' sitesindeki deneme sınavları veya bazı özel eğitim kuruluşları tarafından hazırlanan deneme sınavı kitapçıklarından alındığı tespit edilmiştir. Yine geçtiğimiz yıllarda benzer iddialarla dolaşıma giren bazı görsellerin yeniden "sorular çalındı veya satıldı" gibi iddialarla paylaşıldığı görülmektedir."