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Gündem
AA 09.06.2024 18:40

"YKS soruları sınavdan önce paylaşıldı" iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) sorularının, sınavdan önce sosyal medya platformlarında paylaşıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"YKS soruları sınavdan önce paylaşıldı" iddiası yalanlandı

DMM'nin sosyal medya hesabından, "YKS sorularının sınavdan önce sosyal medya platformlarında paylaşıldığı" yönündeki iddialar ve bu konuda sosyal medyada yer alan görsellere ilişkin açıklama yapıldı.

YKS ile ilgili dezenformasyon amaçlı paylaşımlara soruşturma
YKS ile ilgili dezenformasyon amaçlı paylaşımlara soruşturma

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan araştırmalar neticesinde, paylaşılan ekran görüntüsü ve fotoğrafların 2024 YKS ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir. Bahse konu birçok görselin, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (OGM) 'materyal web' sitesindeki deneme sınavları veya bazı özel eğitim kuruluşları tarafından hazırlanan deneme sınavı kitapçıklarından alındığı tespit edilmiştir. Yine geçtiğimiz yıllarda benzer iddialarla dolaşıma giren bazı görsellerin yeniden "sorular çalındı veya satıldı" gibi iddialarla paylaşıldığı görülmektedir."

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YKS ile ilgili dezenformasyon amaçlı paylaşımlara soruşturma
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