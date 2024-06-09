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Gündem
AA 09.06.2024 15:11

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'ya gidecek

Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenecek BRICS+ Oturumuna katılmak üzere yarın ve 11 Haziran'da Rusya'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'ya gidecek
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rus yetkililerle görüşecek, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek BRICS+ Oturumunda yer alacak.

Görüşmelerde Gazze'deki son gelişmeler, Ukrayna, Suriye, Libya ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.

Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgesinde devam eden savaşın bir an önce barışçıl yollarla son bulması yönündeki beklentisini ve bu yönde Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğu mesajını yineleyecek.

100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Görüşmelerde ekonomik ve ticari işbirliği önemli yer teşkil edecek.

Taraflar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak çalışmalar ile karşılıklı yatırımların arttırılması çabalarını sürdürecek.

İki ülke arasındaki turizm konusu da Türk ve Rus halkı arasında en önemli etkileşim kanallarından biri olarak biliniyor. Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerin sayısı, 2023'te yüzde 20 artarak 6 milyon 313 bin 675’e ulaştı.

Bakan Fidan'ın, ziyaret sırasında Rusya'da iş yapan Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor.

BRICS+ Oturumu

Uluslararası güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve küresel yönetişim konularının ele alınacağı BRICS+ Oturumuna BRICS üyelerine ek olarak 15 ülke (Türkiye, Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Cezayir, Endonezya, Kazakistan, Küba, Laos, Moritanya, Nijerya, Tayland, Sri Lanka, Venezuela ve Vietnam) davet edildi.

Bakan Fidan'ın bu toplantı marjında muhataplarıyla ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2018'de Johannesburg'da düzenlenen 10. BRICS Zirvesi marjında BRICS+ Oturumuna katılmıştı.

BRICS Dönem Başkanlığını 1 Ocak itibarıyla Rusya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden devralmıştı.

Rusya Dönem Başkanlığının teması, "Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi" olarak belirlenmişti.

16. BRICS Zirvesi'nin 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenmesi planlanıyor.

ETİKETLER
Hakan Fidan Rusya Dışişleri Bakanlığı Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan Türkiye- Rusya İlişkileri
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