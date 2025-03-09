Yılın ilk iki ayında 30,4 milyon kişi hava yoluyla seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi.

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 58 bin 345, dış hatlarda 50 bin 397 olduğuna işaret eden Uraloğlu, böylece uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 148 bin 633'e ulaştığını aktardı.

Uraloğlu, şubat ayında iç hat yolcu trafiğinin 6 milyon 435 bin 916, dış hat yolcu trafiğinin de 7 milyon 792 bin 684 olduğunu belirterek, "Şubatta direkt transit yolcularla birlikte 14 milyon 234 bin 345 yolcu hava yoluyla seyahat etti. Söz konusu ayda iç hatlarda 60 bin 72 ton, dış hatlarda 269 bin 67 ton yük taşındı. Böylece, taşınan yük 329 bin 139 tona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Ocak-şubat döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçağın iç hatlarda 130 bin 862, dış hatlarda 108 bin 690 olduğuna, böylece üst geçişlerle birlikte 323 bin 986 uçak trafiğine ulaşıldığına dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye geneli havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 13 milyon 977 bin 241, dış hat yolcu trafiğinin 16 milyon 469 bin 602 olduğu bu dönemde iki ayda hizmet verilen yolcu sayısı 30 milyon 457 bin 920'ye ulaştı. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği iç hatlarda 128 bin 885 ton, dış hatlarda 565 bin 843 ton olmak üzere 694 bin 727 tona ulaştı."

İstanbul Havalimanı 5 milyon 692 bin 25 yolcuya hizmet verdi

Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda şubatta uçak trafiğinin iç hatlarda 7 bin 615, dış hatlarda 29 bin 209 olmak üzere 36 bin 824'e ulaştığını bildirerek, bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 85 bin 129, dış hatlarda 4 milyon 606 bin 896 olmak üzere 5 milyon 692 bin 25 yolcuya hizmet verildiğini aktardı.

Ocak-Şubat döneminde de söz konusu havalimanında iç hatlarda 16 bin 618, dış hatlarda 63 bin 127 olmak üzere 79 bin 745 uçak trafiği gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, "İç hatlarda 2 milyon 318 bin 780, dış hatlarda 9 milyon 807 bin 815 olmak üzere 12 milyon 126 bin 595 yolcu trafiği gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu trafiğinin iç hatlarda 1 milyon 283 bin 770, dış hatlarda 1 milyon 938 bin 566 olmak üzere 3 milyon 222 bin 336 olduğunu belirterek, uçak trafiğinin de iç hatlarda 7 bin 181, dış hatlarda 11 bin 78 olmak üzere 18 bin 259'a ulaştığını bildirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki aylık sürede iç hatlarda 16 bin 283, dış hatlarda 23 bin 700 olmak üzere 39 bin 983 uçak trafiği gerçekleştiğine dikkati çeken Uraloğlu, iç hatlarda 2 milyon 863 bin 78, dış hatlarda 4 milyon 26 bin 760 olmak üzere 6 milyon 889 bin 838 yolcuya hizmet verildiğine işaret etti.

Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 1901, iki aylık dönemde de 4 bin 182 olduğunu belirtti.

Turizm merkezleri iki ayda 3 milyon 950 bin 528 yolcu ağırladı

Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının iki ayda iç hatlarda 2 milyon 416 bin 704, dış hatlarda ise 1 milyon 533 bin 824 olmak üzere 3 milyon 950 bin 528'e ulaştığını belirtti.

İç hatlarda 21 bin 42, dış hatlarda da 11 bin 347 olmak üzere 32 bin 389 uçak trafiği gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İki aylık dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 1 milyon 590 bin 906, Antalya Havalimanı'nda 1 milyon 948 bin 453, Muğla Dalaman Havalimanı'nda da 151 bin 588 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 188 bin 569 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 71 bin 12 yolcu trafiği gerçekleşti."