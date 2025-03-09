Açık 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.03.2025 09:30

Trafik ekipleri 1 haftada 3,5 milyondan fazla aracı denetledi

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri 27 Şubat-6 Mart 2025 tarihleri arasında 3 milyon 541 bin 972 araç denetledi. Toplam 528 bin 511 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Trafik ekipleri 1 haftada 3,5 milyondan fazla aracı denetledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, bir haftalık trafik denetim verilerini açıkladı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 27 Şubat-6 Mart 2025 tarihlerinde 3 milyon 541 bin 972 araç denetlediğini aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 62 sürücüye işlem yapıldı

"şıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 61 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 149 bin 309, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 367, emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 462 ve sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 62 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 997 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 528 bin 511 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim." uyarısında bulundu.

Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." dedi.

 

 


 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Polis Son Dakika Trafik
Sıradaki Haber
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:25
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
06:30
Azerbaycan Filistin'de 600 öğrenci kapasiteli okul inşa edecek
06:20
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı
06:14
Arjantin'de sellerde ölenlerin sayısı 13'e çıktı
04:52
Big Ben'e çıkarak Filistin bayrağı açan protestocu eylemi sonlandırdı
05:23
Şişli'de toplantı ve gösteri yürüyüşü 3 gün süreyle yasaklandı
Londra'da bir gösterici Filistin bayrağıyla Big Ben'e tırmandı
Londra'da bir gösterici Filistin bayrağıyla Big Ben'e tırmandı
FOTO FOKUS
Jandarma Müzesi: Tarih ve teknolojinin buluştuğu nokta
Jandarma Müzesi: Tarih ve teknolojinin buluştuğu nokta
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ