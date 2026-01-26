Duman 12.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber, İHA 26.01.2026 12:17

Yıldırım Sondaj Gemisi Karadeniz yolcusu

Yıldırım Sondaj Gemisi, Karadeniz yolcusu. Enerji filosuna yeni katılan dev gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Yıldırım Sondaj Gemisi Karadeniz yolcusu

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan 'Yıldırım', Karadeniz'deki görevi için İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım da Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak.

Yıldırım Sondaj Gemisi Karadeniz yolcusu

Yıldırım sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıkmıştı.

Ege Denizi'nden sonra Çanakkale Boğazı'nı geçen geminin yeni rotası İstanbul Boğazı oldu. 

