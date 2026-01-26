Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ilk duruşma yarın

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, duruşmaların yasalara uygun olarak sorunsuz yürütülmesi için ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra mahkemece belirtilen hususların da dikkate alınması için yazı yazdı.

Bu kapsamda duruşma salonuna girecekler için giriş kartlarının hazırlanması ve bu kartları ibraz edenlerin duruşma salonuna alınması gerektiği yazıda belirtildi.

Yazıda, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile vekil ve müdafilerinin öncelikli olarak salona alınması, avukatlar için ayrılan bölümün izleyicilere yakın olan kısımdan basın mensupları için 25 kişilik yer ayrılması gerektiği ifade edildi.

Duruşma salonuna yazılı ve görsel basınının birer temsilciyle hazır bulunabilmesi herhangi bir mazeret ve ihtiyaç nedeniyle bu kişilerin yine kendi birimlerinde başka biriyle değişim yapabileceği yazıda kaydedildi.

Yazıda, yer darlığı nedeniyle yer bulamayan basın kuruluşlarının birer temsilcisinin duruşma salonunun yer aldığı binada duruşmanın yansıtıldığı ekranın olduğu bölümde hazır bulunabilecekleri ifade edildi.

Bu şekilde tüm basın yayın kuruluşu temsilcilerinin yargılama aşamasında haberdar edilmelerinin sağlanacağı yazıda aktarıldı.

Yazıda, her sanığın en fazla 3 müdafiyle temsil edilmesi, sayısal olarak avukatlara ayrılan bölümün yetersiz kalması halinde izleyiciler için ayrılan bölümün bir kısmının da sanık müdafilerine tahsis edilmesi belirtildi.

Duruşma salonuna sanıklar, müdafiler, basın mensupları ve görevliler alındıktan sonra mevcut yer itibariyle fiziki imkanlar dahilinde öncelikle her sanığın birinci derece bir yakını ve diğer izleyiciler olacak şekilde salona alımların yapılacağı yazıda kaydedildi.

Yazıda, duruşma salonu binasında, duruşma esnasında tutuklu ve tutuksuz sanıkların rahatsızlanması durumunda müdahale etmek üzere doktor ve sağlık personeli bulundurulması gerektiği ifade edildi.

Jandarmanın kendi mevzuat hükümleri ve belirtilen kurallar çerçevesinde gerekli tedbirleri alması istendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar ile görevinden uzaklaştırılan ve hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.