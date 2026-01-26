Puslu 10.5ºC Ankara
TRT Haber 26.01.2026 10:56

Deprem bölgesinde dev dönüşüm

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılında bir yandan yitirdiği canların yasını tutarken diğer yandan bölgeyi ihya eden dev yatırımlarla yaralarını sarmaya devam ediyor.

"Asrın inşası" kapsamında bölgeye yapılan yatırım tutarı 75 milyar doları aşarken, 455 bininci konutun anahtarı geçtiğimiz ay hak sahibine teslim edildi.

Türkiye, üç yıl önce 6 Şubat’ta saat 04.17'de Pazarcık’ta 7,7; saat 13.24'te ise Elbistan’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

Toplam 11 ili ve 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen, 120 bin kilometrekarelik alanda yıkıma yol açan afet sonrası ilan edilen 7 günlük milli yas ve OHAL süreciyle birlikte, devletin tüm imkanları seferber edildi.

Uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarmın ardından 93 ülkeden arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, felaketin bilançosu 53 bin 537 can kaybı ve 107 bin 213 yaralı olarak kayıtlara geçti.

İhya çalışmalarında 75 milyar dolarlık yatırım

Depremin hemen ardından başlayan yeniden inşa sürecinde, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir hızla 15’inci günde ilk temeller atıldı. Bugüne kadar deprem bölgesindeki altyapı, sosyal donatı ve konut projeleri için harcanan toplam tutar 75 milyar doları aştı.

11 ilde 174 ayrı alanda kurulan 3 bin 481 şantiyede, binlerce personelin gece gündüz mesaisiyle bölge yeniden Anadolu'nun cazibe merkezi haline getiriliyor.

Saatte 23 konut üretim hızına ulaşıldı

Bölgedeki inşa faaliyetlerinde ulaşılan teknik kapasite, konut üretim hızını en üst seviyeye taşıdı. Yapılan planlamalar doğrultusunda saatte 23, günde ise ortalama 550 konut üretilerek afetzedelerin kullanımına sunuluyor.

İnşa edilen konutlar yalnızca barınma alanı değil; sosyal donatıları, parkları, kültürel alanları ve şehir meydanlarıyla bütüncül bir yaşam alanı olarak tasarlandı. 

Deprem konutlarındaki büyük ilerlemenin sembolü olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen törende 455 bininci konutun anahtarı hak sahibine verildi. 

Kırsal kalkınma ve esnafa destek

Bölgenin ekonomik ve sosyal dokusunu korumak amacıyla yürütülen projeler sadece şehir merkezleriyle sınırlı kalmadı. Çalışmalar kapsamında, yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla 11 ilde 43 bin yeni dükkan inşa edildi. 4 bin 333 köyde yürütülen çalışmalarla 63 bin köy evi tamamlanarak teslim edildi. 

Türkiye’nin çevre uzunluğuna eş değer olan 11 bin kilometrelik altyapı projesi hayata geçirildi.

Kırsal nüfusun yerinde kalmasını sağlamak amacıyla aslına uygun şekilde inşa edilen köy evleri ve dükkanlar, deprem bölgesindeki hayatın normale dönmesinde kritik rol oynamaya devam ediyor.

