İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'nin düzeniz göçmenleri geri gönderme konusunda Avrupa'yı geride bıraktığını açıkladı.

Yılbaşından bugüne kadar 21 bin düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemiz; düzensiz göçmenlerin yakalanması, izleme ve takipleri ile sınır dışı edilme işlemlerinde önemli başarılara imza atmıştır. Geri gönderme merkezi kapasitelerinin 20.000’e yükseltilerek sınır dışı etme ve geri gönderme merkezleri işlemleri ile ülkemiz, Avrupa ülkelerini geride bırakmıştır.

2021 yılında 21 bin 87 düzensiz göçmen ülkemizden sınır dışı edilmiş ve 2016 yılından bugüne sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 320.172 olarak kayıtlara geçmiştir. Ülkemiz düzensiz göçle mücadelesini, kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir strateji ile Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde aralıksız sürdürmeye devam etmektedir."