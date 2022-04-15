Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 19:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şentop'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Şentop, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu söyledi.
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da müslümanlara yönelik saldırısına Türkiye'den tepki gecikmedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından saldırıları kınadı.
Şentop, "Ramazan'da Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara İsrail güvenlik görevlileri tarafından yapılan müdahale asla kabul edilemez" dedi.
"İsrail, dostumuz ve kardeşimiz Filistin halkına saldırılarına derhal son vermelidir" açıklamasını yaptı.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti Mustafa Şentop
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