Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan “Eren Operasyonları” 15 ayrı bölgede gerçekleştirildi, bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 1058 mağara/sığınak/depo imha edildi, 327 mayın/EYP, 420 silah, 630 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 1961 kg. esrar, 3 bin 220 kg. patlayıcı ile 92.780 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Eren ve Eren-Kış Operasyonlarında toplam 339 terörist etkisiz hale getirildi

08 Kasım 2021 tarihinde başlatılan ve 35 ayrı bölgede icra edilen “Eren-Kış Operasyonları” 14 Nisan 2022 tarihinde sona erdi. Bu operasyonlarda; 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara/sığınak/depo imha edildi, 94 mayın/EYP, 156 silah, 197 el bombası, 2.660 kg. esrar, 2.763 kg patlayıcı ile 30.611 değişik çapta mühimmat ele geçirildi.

Eren ve Eren-Kış Operasyonlarında ise toplam; 339 terörist etkisiz hale getirildi, 1.639 mağara/sığınak/depo imha edildi, 421 mayın/EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 4.621 kg. esrar, 5.983 kg. patlayıcı ile 123.391 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İlkbahar-yaz döneminde Abluka Operasyonları başlatıldı

Eren-Kış operasyonlarının ardından 15 Nisan 2022 tarihinde İlkbahar-yaz Abluka Operasyonları başlatıldı.

Abluka Operasyonlarıyla, teröristler üzerlerindeki baskı sürdürülecek, lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesilecek, hayatlarını idame ettiremez hale getirilecek.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Operasyonlar, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, 7gün/24saat esasıyla ve "ara-bul-yoket" taktiğiyle kesintisiz operasyonlar planlanacak ve icra edilecek.

01 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek ilkbahar-yaz döneminde, jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularının da yer alacağı 9 bin 159 operasyonun gerçekleştirilmesi planlandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]