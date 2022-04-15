Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluşuyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftar yapacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeiftar yapacak.
İftar programına, hayatını kaybeden Şule Çet, Nuray Demir, Azra Gülendam Haytaoğlu, Dilek Kaya, Sıla Şentürk, Dilara Yıldız, Başak Cengiz, Sezen Ünlü, Emine Bulut, Pınar Gültekin, Müzeyyen Boylu, Özgürcan Aslan, Hatice Senem, Hafize Kurban ve Hayriye Aylin Alkutay'ın yakınlarının katılması bekleniyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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