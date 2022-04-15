Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 14:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK 11 yaşında
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıl dönümünü, paylaştığı özel video ile kutladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrotimi SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
SOLOTÜRK'e özel hazırlanan videoya da yer verilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Cesaretleri ve imkansızı başaran kabiliyetleriyle her zaman gurur duyduğumuz, gökyüzüne asil milletimizin imzasını atan SOLOTÜRK ekibimizin 11'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetlerimize ve kahraman pilotlarımıza hayırlı, başarılı görevler diliyoruz."
Videoda, SOLOTÜRK'ün gösterilerinden anlar ile eski pilotlarının görüntüleri de yer aldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
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