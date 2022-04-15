Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri'nden yetimlere iftar programı
[Fotoğraf: Arşiv]
İçişleri Bakanlığınca yarın ülke genelinde yetimler için iftar programı düzenlenecek.
Ramazan ayı süresince ülke genelinde toplumun farklı kesimleri, şehit ve gazi yakınları için iftarlar düzenleyen İçişleri Bakanlığı yetimleri de unutmadı.
Bakanlık, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle yarın ülke genelinde iftar verecek.
İftar programı illerde valilikler ve ilçelerde ise kaymakamlıklarca düzenlenecek.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Ramazan Ayı
Sıradaki Haber
Eren Operasyonları tamamlandı, Abluka Operasyonları başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz