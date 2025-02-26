Yerlikaya: "Gazze İçin El Ele" kampanyasıyla yüreklere umut olacağız

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın katılımıyla AFAD'da düzenlenen "Gazze için El Ele Yardım Kampanyası"nın tanıtım programı, Bakanlık tarafından hazırlanan "Gazze için El Ele" videosunun gösterimiyle başladı.

Gösterimin ardından konuşan Yerlikaya, Türkiye'nin merhameti, paylaşmayı, en zor günde yaralara merhem olmayı kendine şiar edinen bir ülke olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarıyla, din, dil, mezhep, etnik köken fark etmeksizin, dünyanın her neresinde darda olan birileri varsa, Türkiye olarak hep yanlarında olduklarını, olmaya da devam ettiklerini dile getirdi.

"Gazze için El Ele"

Yerlikaya, "Mübarek ramazan ayına sayılı günler kala, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber, yeni bir yardım kampanyası başlatıyoruz ve diyoruz ki: Gazze İçin El Ele." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail'in her türlü gaddarlığına, vahşetine ve saldırılarına rağmen, topraklarını terk etmeyen Gazze halkı, Gazze'de kalmaya, Gazze'de yaşamaya, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir." ifadelerini hatırlatan Yerlikaya, "Çanakkale'de şehitleri bulunan Filistinlilerin davası, bizim davamızdır. Filistin'in acısı bizim acımızdır. Filistin'in özgürlüğü, insanlık onurunun yeniden inşasıdır." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar 61 bini aşkın sivilin şehit olduğunu, 112 bin kişinin yaralandığını, yaklaşık 2 milyon Gazzelinin doğduğu topraklardan edildiğini aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Gazze'de soykırımın başladığı ilk günden itibaren, AFAD'ımız Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için, acil ve insani yardım faaliyetlerini büyük bir seferberlikle sürdürüyor. AFAD koordinasyonunda mazlum Filistin halkına insani yardım malzemelerini ulaştırabilmek için Milli Savunma Bakanlığımız ile işbirliği içinde bir hava köprüsü oluşturduk ve 14 uçak seferi gerçekleştirdik. Türk Kızılay ve STK'larımızın dahil olduğu seferlerle birlikte 15 İyilik Gemisi'ni Gazze'ye uğurladık. 96 bin tondan fazla insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdık. 8 sahra hastanesi kurduk. 53 ambulans, 2 UMKE aracı gönderdik. Viraneye dönen Gazze'de, Filistinli kardeşlerimizin yerleşik hayata geçmesine büyük önem veriyoruz. Bu amaçla 25 bini aşkın çadırı Gazze'ye ulaştırdık. İlk etapta 400'ü aşkın konteyner de İyilik Gemimize yüklendi. İnşallah en kısa sürede konteynerlerin de Gazze'de kurulumuna başlayacağız. Bütün çabamız vatanlarını, şeref ve haysiyetlerini müdafaa eden, zulme baş eğmeyen ve onuruyla direnen Filistinli kardeşlerimize destek olmaktır."

"Yüreklere umut olacağız"

Milletin düşünce, istek ve taleplerinin aynası konumundaki sivil toplum kuruluşlarının ise bu çabaların en büyük paydaşı olduğunu dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"AFAD koordinasyonunda, STK'larımızla birlikte başlattığımız 'Gazze İçin El Ele' yardım kampanyasıyla inşallah, canlara nefes, yüreklere umut olacağız. Gazze'yi Ramazan ayında da yalnız bırakmayacağız. Elimizi oradaki çocukların üzerinden çekmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki dertler, sıkıntılar biter ama dayanışma, muhabbet ve hayır duaları baki kalır. İnanıyorum ki hayırsever milletimiz Gazze İçin El Ele yardım kampanyasına katılacak, karınca kararınca elinden gelen desteği sağlayacaktır."

İyilik yolculuğunda çaba sarf eden tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Yerlikaya, İslam aleminin ramazanını kutladı.

Programa İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AFAD başkan yardımcıları Hamza Taşdelen ve Önder Bozkurt, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Mustafa İspirgil, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, bazı vakıf ve derneklerin temsilcileri katıldı.