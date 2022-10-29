Türkiye, otomotiv sektöründe 'ben de varım' dedi. O büyük gün geldi, çattı. Türkiye'nin otomobili Togg'un üretim üssü olan gemlik fabrikasının açılışı bugün yapılacak.

İlk seri üretim araç banttan inecek. Böylece Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek olacak. Türkiye'nin 100'üncü yılı, Togg ile taçlandırılacak. Bütün ülkenin kalbi bugün Bursa'nın Gemlik ilçesinde atacak.

Fabrikanın açılışını saatler 16.00'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Türkiye'nin gurur gününe, otomotivden, akademiye; iş dünyasından, sanat camiasına kadar birçok isim katılacak.

Togg modelleri farklı fuaye alanlarında sergilenecek. Türkiye'nin otomobilinin beyin takımı, başarı hikayelerini paylaşacak.

[Grafik: TRT Haber]

2030'a kadar 5 modelde toplam 1 milyon üretim hedefi

TOGG, 2023'ün ilk çeyreğinde yollardaki yerini alacak. Resmi açılışın ardından üretim seri şekilde devam edecek.

Hedef, 2030'a kadar 5 modelde toplam 1 milyon araç üretmek.

Yerli otomobil teknolojisiyle göz dolduruyor

İleri teknolojik özelliklerle donatıldı, çok sayıda aşamadan geçti. Arazi koşullarında tam not aldı. Türkiye'nin Otomobili Togg yollara çıkmaya hazır.

Togg, birçok bakımdan özel tasarım bir araç. Zorlu koşullarda yüksek performans sağlayacak sistemlere sahip.

Sıfırın altında 40 derece dahil her türlü iklim şartında denenen Togg, İsveç kış testinde performansı ile de göz doldurdu.

30 dakikada sarj edilebilecek, tek şarj ile 500 kilometre yol alacak

Tüm modelleri elektrikli olacak Togg'un, tek şarj ile 500 kilometre yol alması bekleniyor. Öte yandan 30 dakikadan daha az sürede şarj edilebilecek.

Trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, diğer bölgelerde 50 kilometrede bir Trugo şarj istasyonları yer alacak. 2023 yılına kadar 81 ilde 600 şarj istasyonun kurulması planlanıyor.

Togg'un renkleri belli oldu

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye’nin Renkleri" ile yollarda olacak.

Grafik: Hafize Yurt-Furkan Terzi