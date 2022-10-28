Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 22:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan eski Başbakanı Hariri'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan eski Başbakanı Saad el-Hariri'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan eski başbakanı Hariri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Lübnan
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