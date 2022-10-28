Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye Yüzyılı programıyla, Cumhuriyetin ikinci asrı için hedeflenen çalışmalar olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz, her seçimde milletimizin karşısına, herkesi kendine hayran bırakan dev projelerle çıkmış bir siyasi kadroyuz. Hamdolsun, verdiğimiz sözlerin hemen tamamını gerçekleştirerek milletimizin hizmetine sunmayı başardık.

Bu çerçevede Kanal İstanbul Projesi, muhalefet ne diyor, Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. Siz zaten bugüne kadar neye karşı çıkmadınız ki? Her atılan adıma karşı çıktınız. Dikili bir taşınız yok. Biz, 'Kanal İstanbul'u yapacağız.' diyoruz, onlar diyor ki 'Olmaz.' Yapacağız. Bak köprünün temelini attık Kanal İstanbul'da, şu anda o yürüyor. İnşallah yakında da Kanal İstanbul'un çalışmaları başlayacak ve İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız. Neyle? Kanal İstanbul'la. Ama bu muhalefetin kafası basmaz, anlamaz bunlar anlamaz. Az önce 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü gördünüz değil mi? Bunlar ona da'Hayır' diyorlardı, yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de hayır diyorlardı, yaptık. Osmangazi'ye de hayır diyorlardı, yaptık. Siz ne derseniz deyin, biz yürüyoruz. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. 'Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan' diyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu proje, Türkiye Yüzyılı'mızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasındaki yerini korumaktadır. Seçim tarihine kadar elbette milletimizle paylaşacağımız yeni projelerimiz de olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında Kanal İstanbul'un çalışmalarına başlayacağız ve İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız. https://t.co/NUtsxNZs8u pic.twitter.com/Iqx4LObuxU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2022

Erdoğan, projeye karşı çıkan muhalefeti de sert bir dille eleştirdi:

"Çanakkale Köprüsü'nü gördünüz değil mi? Bunlar ona da 'hayır' diyorlardı, biz yaptık. Siz ne derseniz deyin biz yürüyoruz"

"Türkiye Yüzyılı huzurun yüzyılıdır"

Bugün sadece Türkiye Yüzyılı vizyonunun ruhu, felsefesi ve özünü anlatmak istediğini söyleyen Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın sürdürülebilirliğin yüzyılı olduğunu, bu anlayışla ülkede, hayatı tüm unsurlarıyla kucaklayan ekosistemi güçlendirirken, dünyada da aynı yönde adımlar atılması için mücadele edeceklerini belirtti.

Erdoğan, sürdürülebilirliğin ana eksenini oluşturan çevrenin korunması, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanlarında, tüm kurumlarla ve tüm taraflarla birlikte ortak hedeflere yürüyeceklerini ifade etti.