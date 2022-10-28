Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Türkiye ile Trinidad ve Tobago arasında 22 Mayıs 1972'de tesis edilen diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünün kutlandığı, iki ülke arasında güçlü ve kalıcı bir ortaklık inşa etme yolunda sağlanan kayda değer ilerlemeden memnuniyet duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, bugün Türkiye ile Trinidad ve Tobago'nun hem ikili düzeyde hem de başta Karayipler Topluluğu (CARICOM) ve Karayip Devletleri Birliği (ACS) olmak üzere birçok bölgesel ve uluslararası kuruluş bünyesinde çok çeşitli konularda kapsamlı iş birliği sürdürdüğü belirtilerek şunlar belirtildi:

"Bu sağlam temel üzerinde, ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve anlayış ilkeleri doğrultusunda daha da derinleştirmeye ve çeşitlendirmeye kararlıyız. İleriye baktığımızda, son 50 yılda başardıklarımızın her iki ülke halkları için de karşılıklı yarar sağladığından ve ortaklığımızın önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğinden eminiz."