Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 00:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yücel Arzen tarafından bestelenen "Türkiye Yüzyılı" şarkısını, "Doğ ey güneş, dağılsın bulutlar, başlasın Türkiye Yüzyılı" mesajıyla paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını paylaştı.
Altun mesajında, koro halinde seslendirilen şarkıda geçen "Doğ ey güneş… Dağılsın bulutlar… Başlasın Türkiye Yüzyılı" bölümüne de yer verdi.
Doğ ey güneş… Dağılsın bulutlar… Başlasın Türkiye Yüzyılı! ????????@YucelArzen ve ekibine teşekkürlerimizle… pic.twitter.com/M7rZxKkKv0— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 28, 2022
Yücel Arzen tarafından bestelenen 'Türkiye Yüzyılı' şarkısında, RAP sanatçısının seslendirdiği bölüm de vardı.
İletişim Başkanı Altun'un sosyal medya hesabından paylaştığı klip, kısa sürede yoğun etkileşim sağladı. Altun, Yücel Arzen ve ekibine de teşekkür etti.
Etiketler: Fahrettin Altun
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