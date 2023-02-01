Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki "Saraçoğlu'nu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi" alanında incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Saraçoğlu'nu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi" ile ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, "Ankaralılar için bir hayaldi o hayali gerçekleştiriyoruz. Nisan ayında Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye Yüzyılı'nda, Ankara'mıza Saraçoğlu Mahallesi'ni kazandırmış olacağız." bilgisini verdi.

Saraçoğlu Mahallesi'ndeki yenileme çalışmalarını, Emlak Konut Genel Müdürü olduğu dönemde başlattıklarını hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'nin ihyası adına bizlere bir talimat vermişti. Yaklaşık 126 bin metrekarelik alandaki Saraçoğlu Mahallesi'nin yenilenmesi, korunması, gelecek nesillere aktarılması adına bu projeyi başlatmıştık. Bakanlığımız döneminde de kararlı bir şekilde süreci yürüttük ve Türkiye bağlamında baktığınızda Ankara, Türkiye'nin kalbi, başkenti. Ankara'nın kalbi de Kızılay'ımız ve Saraçoğlu Mahallemiz."

"Ankara'nın bir cazibe merkezi olacak"

Gençlik yılları dönemindeki Kızılay Meydanı ve çevresindeki anılarından da söz eden Kurum, "Az önce burada dolmuş şoförlerimizle sohbet ettik. Bizim hepimizin çocukluğu buralarda geçti. Eskiden buluşma mekanı olarak buradaki bir mağazanın önü verilirdi. Evden telefonla insanlar birbirlerini arardı ve 'Kızılay'daki şu mağazanın önünde, şu saatte buluşalım.' denirdi ve burası da tüm milletimizin birliğinin, beraberliğinin en yüksek seviyeye çıktığı mekanlardı." ifadelerini kullandı.

Kurum, "İlk toplu konut projesi olarak yapılmış 44 tescilli binanın olduğu, içinde tescilli ağaçların olduğu, buradaki iklimin, buradaki ekolojik koridorun, Ankara'nın diğer bölgelerine göre farklılık arz ettiği bir yaşamın olduğu projeyi tasarladık. Burada tüm tescilli eserleri koruduk. Bir tane ağacımıza zarar vermedik. Yeni ağaçlar ekledik. İçine 2 bin metrekarelik bir gölet tasarlandı. Projemiz bitme aşamasına geldi. İçinde ticari ünitelerin olduğu, ofislerin olduğu, konutları ve yaşam alanıyla ile birlikte Ankara'nın bir cazibe merkezi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Söyledikleriyle ilgili öz eleştiri yapacaklardır"

Saraçoğlu Mahallesi projesine yönelik eleştirilere de değinen Bakan Kurum, şunları aktardı:

"Sözde çevreciler, diyoruz biz bunlara. Maalesef maskeli doğaseverler, ne zaman milletimizin, gençlerimizin, kadınlarımızın hayrına bir iş yapmak istesek, ne zaman bir çevre doğa koruma projesi yapmak istesek, o zaman karşımıza dikiliyorlar. Atatürk Havalimanı'nda millet bahçesi açacağız dedik, o zaman da aynı söylemler içerisindeydiler. Salda'da o yıkılmış çöküntü halini tertemiz haliyle koruyacağız ve gelecek nesillere aktaracağız dedik, yine karşımızdalardı. İşte Saraçoğlu Mahallesi'ni de aslına uygun bir şekilde koruyacağız, tescilli yapılarımızı aslına uygun bir şekilde restorasyonunu yapacağız, orada ağaçlarımızın hepsini koruyacağız, yeni ağaçlarımızı buraya ekleyeceğiz dediğimiz zaman yine karşımızda duruyorlardı. Ama herhalde bu proje bitip geldiğinde, buraları gezdikleri ve oturdukları zaman hem şaşıracaklar hem de söyledikleriyle ilgili herhalde bir öz eleştiri yapacaklardır diye düşünüyoruz."

Saraçoğlu'nda neler olacak?

Türkiye'nin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'nde, tamamen doğa ve çevre merkezli bir yaklaşımla gerçekleştirilen "Saraçoğlu Mahallesini Canlandırma Projesi"yle Başkentin en kapsamlı restorasyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Saraçoğlu'nun tarihi dokusu restore edilerek koruma altına alınırken, Ankara'nın yeni çekim merkezi olacak bir alan yapılıyor.

Her aşamasında Kültür Varlıkları Kurulu'nun onayının alındığı proje 125 bin metrekarelik bir alanda hayata geçiriliyor. 44 bin metrekarelik bölümü ise yeşil alan olacak. Restorasyon kapsamında bölgede bulunan 210 anıt ağacın hepsi korundu ve buna ek olarak 3 bini aşkın yeni ağaç dikiliyor.

Eski dere yatağı canlandırılarak, bir biyolojik gölet yapılıyor ve bu gölet çevresinde rekreasyon, kültür-sanat etkinlik alanlarıyla şehrin merkezinde 7/24 canlı aktif bir yaşam alanı inşa ediliyor. Açık AVM konseptiyle restoranlar, kafeler, mağazaların bulunacağı bölgede, gençlik merkezi ve kütüphane de yapılacak.

Proje kapsamında, 119 konut, 172 ofis, 112 dükkan, 159 odalı bir otel restore edildi. Konutlar, "Geleneksel Türk Evi"nin modern bir yorumu olarak tasarlandı. Proje kapsamında tüm altyapılar da yenileniyor. Yollar tek şeritli düzenlenip yaya kullanımı güçlendiriliyor. Proje tamamlandığında Ankara'nın yeni yaşam alanı olacak.