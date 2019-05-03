



Günümüzde ismi Namık Kemal Mahallesi olarak değişti. Ancak halk arasında hala Saraçoğlu Mahallesi olarak anılıyor. 1940 yılında planlaması yapılan Saraçoğlu Mahallesi’nin temelini, 29 Ekim 1944’te dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu attı.



Günümüzde ismi Namık Kemal Mahallesi olarak değişti. Ancak halk arasında hala Saraçoğlu Mahallesi olarak anılıyor. 1940 yılında planlaması yapılan Saraçoğlu Mahallesi’nin temelini, 29 Ekim 1944’te dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu attı.

Ne zaman tamamlandı?

Tam 120 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. İçerisinde 75 bina, 450 lojman ve 250 tescilli anıt ağacı var.

Üst düzey bürokratlar ve askerler için tasarlandı. Birçok devlet adamı burada ikamet etti.

Projesini Alman mimar Paul Bonatz çizdi ve proje 1946 yılında tamamlandı.

Saraçoğlu Mahallesi nerede?

Ankara’nın kalbinde, Kızılay’da ama ritminden uzak bir yer Saraçoğlu Mahallesi. Güvenpark’ın hemen yanında, Genelkurmay Başkanlığının arkasında. Şehrin bütün kalabalığından uzak, yemyeşil bir adres.

Saraçoğlu mahallesi 75 yıldır başkentte yaşananlara tanıklık ediyor. Hatta belki 2. Dünya Savaşı’nın sonuçları bu binalarda tartışıldı.