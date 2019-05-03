Edirne'nin Keşan ilçesinde 30 Nisan'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü MLKP üyesi Azimet Ceyhan, yanında FETÖ ve PKK şüphelileriyle birlikte jandarma tarafından yakalanmıştı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan Ceyhan sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Ceyhan'la aynı araçta yakalanan FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen subaylar M.A.K. ve M.A. ile terör örgütü PKK şüphelisi Z.Y. ve organizatör B.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ şüphelisi M.A ile organizatör B.Ö. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA