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TRT Haber 04.09.2024 09:54

Yeni Orta Vadeli Program yarın açıklanacak

2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) yarın kamuoyu ile paylaşılacak. Yeni OVP'de hedef, enflasyonu düşürmek, büyüme ve istihdamı koruyarak kalıcı sosyal refahı artırmak.

Yeni Orta Vadeli Program yarın açıklanacak
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın yarın açıklanacağını duyurdu.

Yılmaz, Orta Vadeli Programın temel çerçevesinin değişmediğini söyledi. Hedefin; enflasyonu düşürmek, büyüme ve istihdamı koruyarak kalıcı sosyal refahı artırmak olduğunu vurguladı.

Güncellenmiş OVP ile ilgili uzun bir süredir çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Üç temel güncelleme söz konusu. Makroekonomik değerler, büyümeden tutun milli gelire, ihracattan tutun turizme, makro rakamlarımızı güncellemiş olacağız. Enflasyon rakamları yine bunun içinde. Bütçe büyüklüklerimiz, bütçe açığımızın ne olacağı, harcamalarımız, gelirlerimiz bütün bu rakamlar Orta Vadeli Programımızda yer alacak" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, üç ayaklı stratejiyle hareket ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Para politikaları, maliye politikaları ve yapısal reformlar. Bunu yine güncel OVP'de göreceksiniz. Önümüzdeki Perşembe günü sabah saatlerinde bir planlama yapmış durumdayız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu süreci de takip ederek planımız, 5 Eylül Perşembe günü güncel OVP'yi toplumumuzla, kamuoyuyla paylaşmak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte bu programımızın detaylarını kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Öngörülebilirliği artırıcı bir şekilde, gerçekçi, tutarlı bir programı toplumumuzla ve ilgili kesimlerle paylaşmış olacağız."

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