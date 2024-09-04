Zehir tacirlerine 42 ilde operasyon: 227 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Narkoçelik-37 operasyonu yapıldığını duyurdu.
42 ilde gerçekleştirilen operasyonlar; 567 ekip, bin 418 personel, 12 hava aracı ve 37 dedektör köpek ile yapıldı.
“Ülkemizi Uyuşturucudan ve Zehir Tacirlerinden Temizlemeye Kararlıyız”❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 4, 2024
4️⃣2️⃣ İlde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-37” operasyonlarında;
4️⃣7️⃣9️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ile
1️⃣6️⃣0️⃣ Bin 9️⃣6️⃣7️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
2️⃣2️⃣7️⃣ Zehir… pic.twitter.com/BPf4fZKwJ7
Polis, belirlediği adreslere yaptığı baskınlarda toplam 479 kilogram uyuşturucu madde ile 160 bin 967 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonlarda 227 zehir taciri gözaltına alındı.