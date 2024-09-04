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TRT Haber 04.09.2024 07:47

Zehir tacirlerine 42 ilde operasyon: 227 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-37' operasyonlarında 227 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

Zehir tacirlerine 42 ilde operasyon: 227 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Narkoçelik-37 operasyonu yapıldığını duyurdu.

42 ilde gerçekleştirilen operasyonlar; 567 ekip, bin 418 personel, 12 hava aracı ve 37 dedektör köpek ile yapıldı.

 


 

Polis, belirlediği adreslere yaptığı baskınlarda toplam 479 kilogram uyuşturucu madde ile 160 bin 967 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 227 zehir taciri gözaltına alındı.

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