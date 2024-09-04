Zehir tacirlerine 42 ilde operasyon: 227 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Narkoçelik-37 operasyonu yapıldığını duyurdu.

42 ilde gerçekleştirilen operasyonlar; 567 ekip, bin 418 personel, 12 hava aracı ve 37 dedektör köpek ile yapıldı.

“Ülkemizi Uyuşturucudan ve Zehir Tacirlerinden Temizlemeye Kararlıyız”❗️



4️⃣2️⃣ İlde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-37” operasyonlarında;

4️⃣7️⃣9️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ile

1️⃣6️⃣0️⃣ Bin 9️⃣6️⃣7️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗



2️⃣2️⃣7️⃣ Zehir… pic.twitter.com/BPf4fZKwJ7 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 4, 2024

Polis, belirlediği adreslere yaptığı baskınlarda toplam 479 kilogram uyuşturucu madde ile 160 bin 967 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 227 zehir taciri gözaltına alındı.