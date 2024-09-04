Vaniköy'deki kaçak inşaat yıkılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği ‘Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki villanın kaçak eklentilerinin yıkımı, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimizin koordinesinde bugün gerçekleştirilecek.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İBB yetki alanındaki villadaki kaçak inşaatın İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimizce durdurulduğu hatırlatıldı.

Kaçak yapılara ilişkin yıkımın yine il müdürlüğümüz koordinesinde bugün gerçekleştirileceği belirtildi.

TRT Haber ekipleri olay yerinde.



İBB’nin izin verdiği İstanbul Vaniköy'deki kaçak yapı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından bugün yıkılacak. pic.twitter.com/hLDSvAdSMB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2024

Paylaşımda, “Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

"Ruhsatsız yapıları yıkmaya devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ejder Batur da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim DEğişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü olarak Dünya’nın İncisi İstanbul Boğazı’nı hiçbir mazerete sığınmadan korumaya devam edeceğiz" ifaderini kullandı.

Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilileri uyardıklarını belirten Batur, "Gereğini yapmadıkları takdirde bu ruhsatsız yapıları yıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Mart 2023’te sadece 90 gün için İBB’den izin istenmiş

22 Mart 2023 tarihinde mesken sahipleri tamir ve tadilat izni almak amacıyla İBB’ye dilekçeyle başvurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 90 günlük tadilat izni için “Basit Onarım İzin Belgesi”ni verdi.

Basit Onarım İzin Belgesi’nde yapılabilecek işlemler “İç mekan boya badana işlemleri, iç mekan zemin tamiri (ahşap doğrama, fayans vb), mutfak, banyo, WC onarımı, iç mekan elektrik, doğal gaz ve sıhhi tesisat onarımı ve değiştirilmesi.” sıralandı.

Ancak Bakanlık ekiplerince inşaatın İBB gözetiminde 17 aydır devam ettiği ve çok sayıda ağacın kesilerek 3 adet 2 katlı, 4 adet bir katlı kaçak yapıların yapıldığı, bir havuzun eklendiği belirlendi.

Uyarı yazısı gönderildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 21 Ağustos'ta İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve 6 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurul Müdürlüğü’ne gerekli ihbarları yaptı.

Mevzuata aykırı durumların tespiti için İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne uyarı yapılıp, sonuca dair bilgi istendi.

Bakanlık, Vaniköy'deki kaçak inşaat ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 ayrı suç duyurusunda bulundu.