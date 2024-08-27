Vaniköy'deki kaçak inşaatla ilgili hazırlanan tutanak ortaya çıktı

Üsküdar Vaniköy’de, Boğaz'a nazır tepeye izinsiz villa inşası nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki yapılaşmaya dair alanda inceleme yapıldı, tutanaklar tutuldu. Tespit tutanağının ayrıntıları ortaya çıktı.

Boğaz'daki tahribat engellendi

Tutanakta Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde kalan inşaat alanındaki yapılar tek tek sıralandı.

2'nci grup koru alanı ağaçlandırılacak alanlar bölümünde kalan alanda, 3 adet 2 katlı ve 4 adet 1 katlı kısmen betonarme kısmen de çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli yapılar olduğuna dikkat çekildi. 1 havuz, betonarme istinat duvarları, merdivenler ve bekçi kulübeleri bulunduğu da belirtildi. "Doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Tutanakta, "Alanın doğal sit alanı olması nedeniyle söz konusu inşaat faaliyetlerinin izinsiz olduğu imza altına alınıp, inşai faaliyetler durdurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Villa inşaatının öncesi ve sonrası görüntüleri ortaya çıktı

Bölgenin eski ve yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Alanın ilk halinde, sadece iki yapı göze çarparken, inşaat başladıktan sonra yapılaşmanın genişlediği, sit alanına yeni yapılar eklendiği görüldü.

Ne olmuştu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetimi sonrası inşaat faaliyetleri durdurulmuştu.

Bakanlık konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 ayrı suç duyurusunda da bulunmuştu.

Villa'daki kaçak yapılaşmaya dair bakanlık ekipleri çalışırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, yapıya basit onarım izni verildiği ve bu iznin dışına çıkıldığı tespit edildiğinde 16 Ağustos'ta iznin iptal edildiği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti. Ancak suç duyurusunun 16 Ağustos'ta değil, bakanlık ekiplerin çalışma yaptığı 22 Ağustos'ta yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin de ibraz edilmediği vurgulanmıştı.