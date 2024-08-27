Parçalı Bulutlu 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.08.2024 13:43

CHP'de tüzük komisyonu toplantısı

CHP'de kurultaya sayılı günler kala tüzük komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştiriyor. Gündemde öne çıkan başlık, milletvekilleri ve parti yönetimine getirilecek dönem sınırlaması. CHP kaynakları, ön seçim ve dönem kuralı oluşturulurken tedbir alınmazsa tüzükte 'kural açığı' oluşabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

CHP'de tüzük komisyonu toplantısı

CHP'de tüzük komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantının ardından tüzüğün çerçevesinin ortaya çıkması bekleniyor. Gündemdeki en önemli başlıklar ön seçim ve dönem sınırlaması.

CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre, aday belirleme noktasında 'bir kişi merkez yoklaması yoluyla en fazla 3 dönem milletvekili olmalı' fikri öne çıkıyor.

CHP'de 'dönem kuralı' çıkmazı

Merkez yoklamasıyla 3 dönem milletvekilliği yapmış ve dönem sınırını doldurmuş kişinin, ön seçim yoluyla tekrar aday olabileceği ifade ediliyor. Ön seçimden çıkan kişilere dönem kısıtlaması getirilmesine sıcak bakılmıyor. Ancak parti içinde bazı yöneticiler, bu görüşe tepkili. Ek tedbir alınmadığı taktirde, bazı isimlerin sürekli aday olmasının önünün açılabileceği ve 'tüzükte dönem kuralı açığı' oluşabileceği belirtiliyor.

CHP kaynakları, ihtisas sahibi ya da 'olmazsa olmaz' bazı kişiler için dönem kuralında istisnalar yapılabileceğini de vurguluyor. Adayların, seçim bölgesi değiştirilerek tekrar milletvekili adayı gösterilmesi de adaletsizlik olarak görülüyor.

Dönem kuralında istisna olacak mı?

Buna karşılık, CHP'de birkaç dönemdir milletvekilliği yapan bazı isimlerin 'dönem kuralının' gündeme alınmaması için kulis faaliyeti yürüttüğü öne sürülüyor.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel eski Genel Başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile Tüzük Kurultayı'na ilişkin görüştü.

Özel'in bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de gelecek hafta bir araya gelmesi planlanıyor.

ETİKETLER
CHP Özgür Özel
Sıradaki Haber
Ticaret Bakanlığı'ndan kuaförler hakkında yeni karar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
'Her nefis ölümü tadacaktır' dediği anda kaza yaptı
14:22
Marmara Denizi'nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor
14:20
Filistin topraklarını gaspeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlileri "tecavüzle" tehdit etti
14:32
Bahçeli: DEM’lenen CHP’nin siyasi pozu ve pozisyonu yüksek düzeyli tehdittir
14:31
Japonya, Çin'e ait askeri uçağın hava sahasını ihlal etmesinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi
14:28
Hindistan'da protesto, çatışmaya dönüştü
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
FOTO FOKUS
'Her nefis ölümü tadacaktır' dediği anda kaza yaptı
'Her nefis ölümü tadacaktır' dediği anda kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ