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TRT Haber 27.08.2024 13:35

Ticaret Bakanlığı'ndan kuaförler hakkında yeni karar

Ticaret Bakanlığı, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarının pazar günü kapanmadan muaf tutulduğunu duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'ndan kuaförler hakkında yeni karar

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdiğini ve uygulamanın 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Bakanlık, uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının, kapalı olunan günlerde düğün, nişan vb. organizasyonlar özelinde belirlenen istisnalardan yeterince faydalanamadığı ve bunun sonucunda tüketicilerin hizmet almasında zorluklar yaşandığı görüldüğü aktarıldı. Ayrıca turizm sezonunun farklı mevsimlerde yaşandığı ve ilgili işletmelerin kapanmasının turizm potansiyelini de sınırlandırabileceği değerlendirildi.

Bu doğrultuda Bakanlık berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren haftada bir gün kapanmasına ilişkin uygulamadan kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının muaf tutulmasına karar verdi.

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