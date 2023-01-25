Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 18:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi yasalaştı
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Program kapsamında uygulanacak Hazine katkısının sınırları ve ceza hükümleri belirlendi.
Düzenleme ile vatandaşların kullanacakları konut kredilerinde ilk 3 yıl boyunca gelirlerinin belirli düzeyinde taksit ödemeleri sağlanacak.
Taksitlerin yüzde 30'u aşan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca geri ödenmesi şartıyla karşılanacak.
Konut yüklenicileri de satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı sağlayacak.
Konut finansman paketi 31 Aralık 2023'e kadar geçerli olacak
Düzenlemeye göre programdan faydalanacak kişilerin, yanıltıcı beyanda bulunması durumunda verilen destekler geri alınacak, idari para cezası uygulanacak.
Firmaların yanıltıcı beyanında ise satış bedelinin yüzde 25'i kadar idari para cezası kesilecek.
Vatandaşlar konut finansman paketinden 31 Aralık 2023’e kadar faydalanabilecek.
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