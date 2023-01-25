MSB: Hudut hattında 3'ü FETÖ'cü 8 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü toplam 8 kişinin yakalandığını duyurdu.
Sınır hattında görev yapan hudut kartalları, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan sınırında 8 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/3NaQITAJJB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2023
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