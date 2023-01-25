EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Çalışma kanun teklifine dönüştürülüyor

Hummalı bir çalışma yürüten AK Parti grubunda EYT düzenlemesi imzaya açıldı. Çalışma teklif haline getirildikten sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Öte yandan, AK Parti grup başkan vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenleme için şubatı işaret etti. İlk maaşların martta alınabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan EYT düzenlemesinden 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

Teklif, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayacak. Kadınların 20, erkeklerin 25 hizmet yılı bulunması da şartlar arasında.