MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, milletin, kendi mukadderatına vaziyet etmek üzere kıyama durduğu Kurtuluş Savaşı yıllarında, milli iradenin şahlanışına mekan ve ışık olan kahraman şehirler arasında Amasya'nın hususi bir yerinin bulunduğunu vurguladı.

İşgallere karşı direnişin gür sesi ve Milli Mücadele'nin manifestosu olan ünlü genelgenin, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Amasya'da hazırlanıp, bütün dünyaya duyurulduğunu hatırlatan Yalçın, Amasya Genelgesi'nde yer alan ve "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." cümlesinde anlamı bulan bağımsızlık iradesinin, yaşanılan coğrafyaya bir milli yemin gibi yayıldığına işaret etti.

"Cumhuriyet'imizin emin gölgesinde vücut bulan milli iradeye pranga vurulmak istenmektedir"

Amasya Genelgesi'ne ruh ve şekil veren azim ve kararlılığın bugün bütün canlılığı ve müessiriyetiyle hem necip milletin sinesinde hem de şehit kanlarıyla sulanmış mübarek topraklarda olanca heybetiyle yaşadığını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"2023 hedefleri doğrultusunda bölgesinde ve dünyada küresel bir güç olarak yükselen Türkiye, bugün emperyalist aktörler tarafından yeniden kuşatılmaya çalışılmakta ve yüz yaşına erişmek üzere olan Cumhuriyet'imizin emin gölgesinde vücut bulan milli iradeye pranga vurulmak istenmektedir. O bakımdan bu yıl 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde elde edilecek sonuçlar, sadece milli iradenin sandığa yansımasından ibaret olmayacaktır. Seçim sonuçları, aynı zamanda güncel küresel oyunlara karşı aziz milletimizin kendi geleceğini belirleyeceği, kendi mukadderatını bir kez daha tayin edip aleme duyuracağı tarihi bir tamim işlevi görecektir."

"Adım Adım 2023" hedefi ve "14 Mayıs'a doğru yürüyüş" doğrultusunda MHP tarafından anlatma ve aydınlatma toplantıları ile açık hava buluşmaları düzenlendiğini belirten Yalçın, son olarak "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı etkinlikler gerçekleştirilmeye başlandığını kaydetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bu çerçevede, Milli Mücadele manifestosunun yayımlandığı Amasya'da, Yavuz Selim Meydanı'nda 29 Ocak Pazar günü saat 15.00'te Genel Başkan Bahçeli'nin katılımıyla "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısı düzenleneceğini bildirdi.