İstanbul Taksim'deki Yeni Atatürk Kültür Merkezi, tarihi açılışa hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AKM'nin açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapacak.

Eski binanın inşası, uzun yıllar sürdü. 1946'da opera binası olarak temeli atılan yapı ancak 12 Nisan 1969'da "İstanbul Kültür Sarayı" adıyla kapılarını açtı.

1970'te "Cadı Kazanı" eserinin temsili sırasında çıkan yangında hasar gören bina, 1978'de Atatürk Kültür Merkezi adıyla yeniden açıldı.

2000’li yıllara gelindiğinde artık büyük bir yenilenmeye ihtiyaç vardı. 2008'de kapatıldı. Yeni AKM'nin temeli ise 10 Şubat 2019'da atıldı.

Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümünde kapılarını açacak olan AKM, ilk yapının mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyor.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde eski binanın silueti ve önemli karakteristik özellikleri korundu. Eski AKM'deki seramik sanatçısı Sadi Diren duvarı da aslına uygun şekilde yapıldı.

Dev küre, 15 bin özel seramik parçasından oluşuyor

Opera fuayesindeki döner merdiven de yine aslına sadık kalınarak yeni binada yerini aldı.

Girişinde yer alan dev küre, 15 bin özel seramik parçasından oluşuyor. Aynı zamanda çelik konstrüksiyona sahip. İçindeyse dev bir opera salonu var.

2040 kişilik izleyici, 118 kişilik de orkestra kapasitesine sahip salon, sahne mekaniği ve sistemlerinde dünyanın en önde gelen teknolojisi kullanıldı.

Salonlar aynı zamanda akustik konser salonu olarak da tasarlandı.

4 bin 500 metrekare fuaye alanı bulunuyor

AKM'de 4 bin 500 metrekare fuaye alanı, modern dizayn edilmiş prova salonları, çalışma atölyeleri ve ofisler de var.

İkinci bölümünde ise büyük bir tiyatro salonu bulunuyor. 805 kişilik kapasitesi bulunan salonda sadece tiyatro oyunları sahnelenmeyecek, burası çok amaçlı salon olarak da planlandı.

Bir yaşam alanı tasarlandı

5 bloktan oluşan yeni AKM binası, 95 bin metrekare kapalı alanı sahip. İçerisinde "kültür sokağı" olarak da adlandırılan bir yaşam alanı tasarlandı. 2 katlı dev bir kütüphanesi, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, müzik platformu, kafeler, tasarım dükkanı ve restoranları da mevcut.

Kapılarını çok özel bir eserle açacak

Yeni AKM, 29 Ekim'de kapılarını çok özel bir eserle açacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bestelenen Sinan Operası, sanatseverlerle buluşacak.

AKM’nin, opera, tiyatro konserlerin yer aldığı açılış etkinlikleri 5 gün sürecek.

Kamera: Fatih Karadavut - Hakan Demir