Mehmetçik, teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.