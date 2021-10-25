Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 14:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik, teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/UPnIhvZEdc
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