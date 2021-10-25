Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliğin açıklamasında, elim kazada hayatını kaybeden Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistanı Dr. Rümeysa Berin Şen için anma programı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Çok sevdiğimiz bir ekip arkadaşımızı genç yaşında sonsuzluğa uğurlamak hepimizi derinden sarstı. Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır." ifadesine yer verildi.

Doktor Rümeysa Berin Şen'in, Cuma gecesi normal nöbetini tuttuğu ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olayın meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada, vatandaşların her türlü sağlık ihtiyacını karşılamak için bütün camianın gayretle çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle salgın döneminde olağanüstü bir özveriyle çalışan biz sağlık çalışanlarının yükünün daha da katlandığı bir gerçektir. Elbette çalışma arkadaşlarımızla birlikte en önemli görevimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini insanımıza yakışır şekilde sunmaktır. İnsanımızı daha da sağlıklı kılma mücadelemizin ana unsuru olan hekimlerimizin çalışma şartlarını daha da iyileştirmek için dün olduğu gibi bugün de azimle çalışmaktayız. Bu vesileyle fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."