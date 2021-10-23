Nöbetten çıktıktan sonra evine gitmek için yola çıkan doktor Rümeysa Berin Şen yönetimindeki otomobil, yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü.

Çevre esnafın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Şen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Rümeysa Berin Şen’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Acı haberi alıp kaza yerine gelen Şen’in annesi Yasemin Şen ve 2 kardeşi sinir krizi geçirdi. Yasemin Şen, "Benim kızım cennete gitti. Rabbim ona 25 yıl ömür verdi. Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk" diyerek feryat etti.

Kazanın ardından kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı.