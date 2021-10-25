Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri, Mardin Artuklu kırsalında PKK/KCK terör örgütüne operasyon düzenledi.

"Sözde özel kuvvetler" yapılanmasında yer alan 2 örgüt mensubunun silahlı/bombalı eyleme yönelik hazırlıklar yaptığı bilgisi üzerine, 23 Ekim günü sabah saatlerinde bölgede operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında, EGM Havacılık Daire Başkanlığına ait İHA/SİHA’larla 24 saat alandaki Polis Özel Harekat timlerine hava desteği sağlandı.

Polis Özel Harekat, Havacılık ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personeli tarafından 3 gün boyunca sürdürülen operasyon neticesinde, teröristlerle çıkan çatışmada gri kategoride yer alan Ruken kod adlı Songül Özgün’ün de içinde olduğu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Bakan Soylu Twitter'dan duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mardin Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı. 1'i gri kategoride 2 terörist ölü ele geçirildi. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim, bu ülkenin, bu milletin evlatlarını muhafaza eylesin."