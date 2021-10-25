Mardin'de 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat timlerinin 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyon kapsamında, 1’i gri kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri, Mardin Artuklu kırsalında PKK/KCK terör örgütüne operasyon düzenledi.
"Sözde özel kuvvetler" yapılanmasında yer alan 2 örgüt mensubunun silahlı/bombalı eyleme yönelik hazırlıklar yaptığı bilgisi üzerine, 23 Ekim günü sabah saatlerinde bölgede operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında, EGM Havacılık Daire Başkanlığına ait İHA/SİHA’larla 24 saat alandaki Polis Özel Harekat timlerine hava desteği sağlandı.
Polis Özel Harekat, Havacılık ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personeli tarafından 3 gün boyunca sürdürülen operasyon neticesinde, teröristlerle çıkan çatışmada gri kategoride yer alan Ruken kod adlı Songül Özgün’ün de içinde olduğu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Bakan Soylu Twitter'dan duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Mardin Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı. 1'i gri kategoride 2 terörist ölü ele geçirildi. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim, bu ülkenin, bu milletin evlatlarını muhafaza eylesin."
Mardin Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat Timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 25, 2021
Biri Gri Kategoride terörist, ölü olarak ele geçirildi.
Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.
Rabbim, bu ülkenin bu Milletin evlatlarını muhafaza eylesin...