Yavuz sondaj gemisi, Güzelyurt-1 konumuna ulaştı05 Ekim 2019 Cumartesi 09:37 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 09:47
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah." ifadelerini kullandı.
Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 5, 2019
Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah. pic.twitter.com/w4XuYCT9AH
Kaynak: TRT Haber