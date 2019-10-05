Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı.



Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah. pic.twitter.com/w4XuYCT9AH — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 5, 2019

Kaynak: TRT Haber