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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi04 Ekim 2019 Cuma 20:50 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 20:52
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi.
Helikopterle Kızılcahamam'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra toplantının yapılacağı otele geçti.
Kaynak: AA
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