Fatih ve Yavuz sondaj gemileri güvende04 Ekim 2019 Cuma 16:48 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 17:12
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj platformlarına ilişkin refakat görevine kesintisiz devam edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Doğu Akdeniz’de Fatih ve Yavuz sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Oruçreis ve TCG Gaziantep fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücumbotlarımız, korvetlerimiz, İHA’larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesintisiz devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
Doğu Akdeniz’de FATİH ve YAVUZ sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG ORUÇREİS ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücumbotlarımız, korvetlerimiz, İHA’larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesintisiz devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/5BgneNU34n— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2019
Kaynak: TRT Haber