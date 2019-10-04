Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Doğu Akdeniz’de Fatih ve Yavuz sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Oruçreis ve TCG Gaziantep fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücumbotlarımız, korvetlerimiz, İHA’larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesintisiz devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Doğu Akdeniz’de FATİH ve YAVUZ sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG ORUÇREİS ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücumbotlarımız, korvetlerimiz, İHA’larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesintisiz devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/5BgneNU34n — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2019

Kaynak: TRT Haber