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Cumhurbaşkanı Erdoğan kütüphanede incelemede bulundu04 Ekim 2019 Cuma 16:05 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 16:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerleştirme işlemleri tamamlanan bazı kitapları da inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemelerine ilişkin fotoğraflar, Erdoğan'ın Instagram hesabından da paylaşıldı.
Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi