Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile yaptığı telefon görüşmesinde mevkidaşına görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi.

Görüşmede Suriye’de Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan “Güvenli Bölge” konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. — TSK (@TSKGnkur) October 4, 2019

Kaynak: TRT Haber, AA