Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı ile güvenli bölgeyi görüştü04 Ekim 2019 Cuma 20:14 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 20:42
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda görüştüğü ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile yaptığı telefon görüşmesinde mevkidaşına görevinde başarılar diledi.
Görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi.— TSK (@TSKGnkur) October 4, 2019
Görüşmede Suriye’de Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan “Güvenli Bölge” konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: TRT Haber, AA