Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın Bağdat ve bazı güney vilayetlerinde 1 Ekim'den bu yana süren protesto eylemlerinde çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

İtidal ve sağduyu çağrısı yapıldı

Daha fazla can kaybının yaşanmaması için sağduyu çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gösteriler sırasında sivil halktan ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybeden tüm Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Irak'ın istikrarına önem atfetmektedir. Irak halkının huzur ve refah içinde bir yaşam sürmesi samimi temennimizdir. Irak hükümetinin halkın meşru beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz. Gösterilerde daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmaması için herkese itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyoruz."

1 Ekim'den bu yana gösterilerde 100 kişi yaşamını yitirdi

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Kaynak: TRT Haber