Irak'ın kuzeyinde 17 terörist daha etkisiz hale getirildi05 Ekim 2019 Cumartesi 09:31 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 09:36
Irak'ın kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde hava destekli operasyonlar sürüyor.
Operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu.
Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/I76dOyvbKb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2019
Kaynak: TRT Haber